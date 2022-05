Anas avvia lavori di riqualificazione E45 a Montecastrilli

Chiuso da giovedì temporaneamente, in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Orte, lo svincolo di Montecastrilli lungo la E45. Il provvedimento - spiega l'Anas - è necessario per avviare i lavori di risanamento della pavimentazione su un tratto della carreggiata sud di circa tre chilometri.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. In alternativa allo svincolo di Montecastrilli sarà possibile utilizzare quello di Acquasparta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 15 giugno.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.