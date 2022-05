MIMO Milano Monza Motor Show, i dettagli dell'edizione 2022

A pochi giorni dalla inaugurazione, che avverrà alle 9.30 del 16 giugno, gli organizzatori del Milano Monza Motor Show (MIMO) hanno comunicato il programma dell'evento motoristico all'aperto che coinvolgerà - appunto dal 16 al 19 giugno - più di 40 brand automobilistici e motociclistici in piazza Duomo e nelle vie del centro di Milano, oltre che all'Autodromo di Monza e nel centro storico della città brianzola.

Alla seconda edizione di MIMO - anticipano gli organizzatori - sono attesi oltre 500mila visitatori, grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass (sul sito www.milanomonza.com) di viaggiare nella settimana dell'evento su tutte Le Frecce dirette a Milano con uno sconto fino al 50%.

Il 16 giugno si partirà con il taglio del nastro davanti al MIMO Center l'headquarter della manifestazione allestito in piazzetta Reale, adiacente a piazza del Duomo, accanto allo stand RAI. Evento clou della prima giornata di MIMO sarà alle ore 19 la Premiere Parade, l'unveil dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate da presidenti e Ceo dei brand espositori. In questa seconda edizione la Premiere Parade sarà aperta da Horacio Pagani a bordo della sua ultima hypercar che guiderà il convoglio attorno al Duomo.

Il pubblico potrà vedere gratuitamente le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23. Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell'esposizione statica, una passeggiata in cui ogni pedana avrà un codice QR che inquadrato con lo smartphone, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche e le eventuali promozioni.

Nell'Area Test Drive organizzata in collaborazione con Enel X Way in viale Gadio - adiacente al Castello Sforzesco e aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19 - i visitatori potranno trovare i modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie (100% elettriche, ibride e termiche a basso impatto ambientale) messe a disposizione per prova su strada. Anche questi modelli avranno un QR code con tutte le informazioni relative, utile anche per prenotare una prova durante il MIMO.

Venerdì 17 giugno si svolgerà il convegno 'Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità' organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, che si terrà presso l'Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia a Milano.

Oltre a un approfondimento sulle soglie di CO2 in discussione presso la Commissione Ambiente della UE, durante la giornata i media e gli addetti ai lavori potranno seguire tre panel di lavoro: 'L'importanza di una lobby italiana per il futuro del settore automobilistico', 'Mobilità integrata tra città e paesi, un'Italia a due velocità', 'Di che forma sarà l'automobile tra 20 anni?'. Eventi dinamici a Monza e all'Autodromo Nazionale Monza - tutti con ingresso gratuito - si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 giugno. Nello specifico sabato si potrà assistere al passaggio della 40ma edizione della 1000 Miglia. Impegnati nella quarta e ultima tappa della gara gli equipaggi cominceranno a entrare in Autodromo alle ore 11, preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per effettuare l'ultima prova cronometrata fino al primo pomeriggio.

Alle ore 15 di sabato si svolgerà anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive più accreditati che, alla guida delle ultime novità delle Case auto partecipanti a MIMO, avranno l'occasione di fare un giro di pista e sulle sopraelevate del Tempio della Velocità nello stesso momento in cui gli equipaggi della 1000 Miglia staranno affrontando la loro prova cronometrata.

Alle ore 18 saranno le supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia provenienti da Torino, Milano e Varano de' Melegari a scendere in pista: dopo aver sfilato a Villa Reale, gli equipaggi disputeranno in autodromo la stessa prova cronometrata affrontata poco prima dalla 1000 Miglia. Domenica 19 giugno sarà la giornata aperta ai proprietari di supercar e hypercar: gli appassionati potranno iscriversi ai trackday all'Autodormo Nazionale Monza dalle 9 alle 18 per sfrecciare in pista con la propria auto in slot riservati di 25 minuti. Special Guest della giornata dedicata ai trackday sarà Pagani che effettuerà hotlap in pista con le sue hypercar. Chiuderà questa giornata la parata in pista di Cars&Coffee, il raduno di collezionisti di hypercar e supercar da sogno Sabato 18 e domenica 19 giugno, la città di Monza ospiterà in piazza Trento e Trieste il MIMO Village - Iliad Urban Tour che, in collaborazione con Discovery Italy, si occuperà dell'intrattenimento nel centro di Monza con un palinsesto che riguarderà sport, food, tv, concerti e musica. I box dell'Autodromo invece saranno allestiti durante il weekend con anteprime e modelli in esposizione dai brand partecipanti a MIMO e saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19.