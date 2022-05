La Maison Citroën apre in Italia, prima sede a Milano

"La Maison Citroën", il flagship store urbano della casa del Doppio Chevron, già presente in 17 paesi, è sbarcato in Italia. Per adesso è a Milano, all'interno dello store Coin di piazza 5 Giornate, presto arriverà anche a Catania e Bologna.



Lo spazio esprime l'identità del brand incarnandone i valori: audacia e confort. Come spiegato dall'ufficio stampa di Citroën, il flagship store urbano non ha nessuna velleità di sostituirsi a una concessionaria, ma vuole accompagnare il cliente in una esperienza fisica, in un ambiente accogliente e caldo come in una casa. All'interno di "La Maison Citroën" sarà sempre possibile trovare una delle vetture elettrificate della gamma, ci saranno dei consulenti esperti pronti a rispondere a qualsiasi domanda sul prodotto e, nel caso, ad accompagnare il cliente verso un test drive con una delle auto disponibili in uno spazio attiguo.

In questi giorni a fare gli onori di casa c'è la Ami, il quadriciclo leggero 100% elettrico destinato alla mobilità urbana.

ANSA Motori ha testato il piccolo veicolo nel traffico meneghino. A suo agio sul pavè, ad attraversare le insidiose rotaie del tram, a bordo di Ami anche la ricerca di un parcheggio diventa un gioco da ragazzi. Dal suo debutto nel 2021, Ami, ha collezionato oltre 6mila ordini conquistando il primo posto nelle vendite nei quadricicli (35% del mercato) e in quella dei quadricicli elettrici (71%). Un veicolo rivoluzionario configurabile ed acquistabile esclusivamente on-line e con la possibilità di ritiro da un concessionario o con consegna al proprio domicilio. Disponibile in 5 versioni, 4 pack, e anche come "Ami Cargo": un solo passeggero e una zona di carico di 260 litri. Anche Ami è un veicolo che usufruisce degli incentivi governativi in caso di acquisto con, o senza rottamazione.