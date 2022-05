Dal 6 giugno riapre il tratto della SS 18 a Maratea

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - A partire dal prossimo 6 giugno e fino al 30 giugno "verrà ripristinata la transitabilità" della tratta della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" compresa tra il km 220,610 ed il km 223,000 a Maratea (Potenza), "con istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, attivo soltanto in tratti saltuari dell'area di cantiere". Lo ha reso noto l'Anas specificando che "dal lunedì al sabato, in funzione dell'esecuzione di particolari attività puntuali potranno essere disposte temporanee chiusure della tratta (orarie o giornaliere), necessarie allo svolgimento di singole lavorazioni in piena sicurezza, mentre resta garantito sempre - nel periodo temporale compreso tra le ore 18 di ogni sabato e le ore 6 del lunedì successivo - il ripristino del doppio senso di circolazione". Nel comunicato è inoltre sottolineato che "tale nuova configurazione della viabilità è stata formalizzata quest'oggi da Anas - con l'emissione di specifica ordinanza - nel pieno rispetto di quanto stabilito ieri, 19 maggio, durante un nuovo decisivo incontro del Tavolo Tecnico, alla presenza di Anas, Regione, Comune di Maratea ed impresa esecutrice dei lavori, finalizzato ad effettuare un aggiornamento sullo stato dell'intervento di realizzazione delle nuove gallerie per il bypass di collegamento con Sapri (Salerno) e sulle conseguenti necessarie limitazioni al transito sulla ss 18". (ANSA).