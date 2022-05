Concorso Villa d'Este, grande successo per il Prelude Tour

Mai come quest'anno il Prelude Tour si è dimostrato un 'grande evento' all'interno del prestigioso Concorso d'Eleganza di Villa d'Este che - anno dopo anno, dall'ormai lontano 1929 - sta crescendo d'importanza nel ristretto novero delle manifestazioni dedicate alle auto storiche e da collezione di maggiore pregio.



Per la prima volta, infatti, il Prelude Tour è stato ospitato per la partenza - e per una breve ma affollata premiere di auto in mostra - nella milanese piazza della Scala, una delle location più prestigiose al mondo e degna cornice, di fronte al tempio della musica e della lirica, per gioielli che hanno scritto la storia dell'automobile.

Il via all'evento è stato dato nella mattina di giovedì 19, e una ventina di vetture - tra cui un nutrito gruppo di Bmw da collezione e alcuni gioielli del made in Italy, come la rara Maserati MC12 stradale - hanno attraversato, magistralmente scortate dalla Polizia Stradale, la Brianza per arrivare fino a Cernobbio, su lago di Como.

ANSA.it Concorso Villa d'Este, tutto pronto tra novità e conferme - Speciali E' tutto pronto sul Lago di Como per l'edizione 2022 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, tra novità e conferme. (ANSA)