BMW Bank Italia premia i suoi 'Ambassador 2022'

BMW Bank Italia ha premiato anche quest'anno le tre concessionarie auto e le tre concessionarie moto che al meglio hanno rappresentato i principi del 'Programma Dealer Ambassador'. Per il mondo auto il riconoscimento è andato alle Concessionarie Rolandi Auto (Alessandria), Birindelli Auto (Vinci - FI) e Emmeauto (Lecce); per il mondo moto alle concessionarie Due C. (Piacenza), BMW Motorrad (Roma), Tortora Moto (Salerno).

Il titolo, per le sei concessionarie, arriva dopo un anno di lavoro e di impegno sul fronte della customer Experience che le ha portate a distinguersi tra tutti gli organizzati del BMW Group per la capacità di offrire la migliore esperienza di brand anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance delle concessionarie sono state prese in considerazione 3 diverse aree di indagine: la trasparenza, intesa come capacità di illustrare l'offerta dei prodotti finanziari e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, richiesta per la trasparenza bancaria; la consulenza intesa come la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale; il follow-up inteso come una corretta gestione della relazione con il cliente lungo tutto il ciclo di vita contrattuale. (ANSA).