Automotive Dealer Day, 5mila presenze per la ventesima edizione

Oltre cinquemila le persone presenti alla 20ma edizione di Automotive Dealer Day, l'appuntamento internazionale organizzato da Quintegia che si è concluso ieri a Verona. Questa edizione, dedicata alla Business Regeneration, ha visto in programma 21 sessioni di approfondimento, e 60 relatori oltre a 5.000 persone di pubblico (tra addetti ai lavori e stampa).

Tutti i protagonisti dell'evento - Associazioni, Case costruttrici, aziende di riferimento per il settore e analisti - hanno potuto approfondire i temi caldi del momento e avere a disposizione una serie di strumenti e analisi per affrontare questo periodo di transizione.

L'appuntamento è stata anche l'occasione per valorizzare concretamente il tema dell'innovazione. Nell'Area Startup sono state presenti 8 realtà con diversi contributi. Lo Startup Generation Award è stato assegnato a Dootbox, il servizio di noleggio che permette di avere a disposizione qualsiasi auto desiderata al momento opportuno. Una sorta di garage diffuso per andare incontro a diverse esigenze.

"Per noi è stata un'edizione straordinaria poiché abbiamo celebrato i nostri 20 anni attraverso quello che sappiamo fare meglio: creare contenuti, generare dati e approfondimenti da mettere a disposizione del settore per affrontare il main theme della transizione" ha commentato Alessandro dal Bon, vice presidente per le Industry & dealer solutions di Quintegia.