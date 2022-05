Auto: in concorso a Trieste l'Eleganza dei modelli dal 1910

I modelli che hanno fatto la storia dell'automobile dal 1910 al 1979 saranno in mostra in piazza Unità a Trieste in occasione del secondo Concorso di Eleganza "Città di Trieste", in programma dal 20 al 22 maggio e organizzato da Club Aci Storico, Aci di Trieste, Aavs - Associazione amatori veicoli storici e Comune con il patrocinio di Aci e Regione Friuli Venezia Giulia.

Le auto saranno raggruppate in sette classi a seconda del decennio di fabbricazione, ripercorrendo l'evoluzione dello stile e della tecnica. Il concorso si tiene in concomitanza con la Mitteleuropean Race, gara di regolarità Super Classica del calendario Aci Sport e patrocinata da Aci Storico in cui si sfideranno 60 vetture.

La competizione è un evento che affonda le proprie radici nel Concorso di Eleganza del Castello di Miramare, che ha caratterizzato l'esperienza del motorismo storico italiano e internazionale, e vuole focalizzare l'attenzione sul rapporto tra eleganza e auto sportiva, con la presenza di vetture che rappresentano il relativo decennio di costruzione, con carrozzeria sia aperta sia chiusa, utilitaria o di lusso, restaurata o conservata. A presiedere la giuria sarà il presidente dell'Aci e di Aci Storico, Angelo Sticchi Damiani. La giuria sarà chiamata a valutare le auto in concorso e a decretare i vincitori delle sette classi di età, nonché la vettura "Best of Show", alla quale sarà assegnato il trofeo "Concorso di Eleganza Città di Trieste". La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 12.30 di domenica in piazza Unità d'Italia.