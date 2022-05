AMG Performance Day 2022 all'autodromo di Imola il 20 maggio

Torna venerdì 20 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola l'AMG Performance Day 2022, un evento riservato alla grande famiglia di Mercedes-AMG che permetterà ai clienti italiani del Marchio di Affalterbach di vivere le emozioni della Driving Performance a bordo della propria vettura. Tutti i partecipanti potranno, inoltre, provare in pista le ultime novità firmate Mercedes-AMG, affiancati dai piloti della AMG Driving Academy. Tra gli highlight dell'appuntamento più atteso per i fan di Mercedes-AMG, il debutto in anteprima italiana della nuova SL: una nuova Stella che entra ufficialmente a far parte della gamma high performance della Casa di Stoccarda. Una famiglia che conta oggi ben 45 varianti distribuite su 29 modelli tra 'performance car', 'sports car' e 'street legal race car': dalle compatte ai SUV, passando per Berline, Station Wagon, Shooting Brake, Coupé, Roadster e Cabrio. Da 306 a 843 CV; 4, 6 e 8 cilindri, due e quattro ruote motrici 4MATIC, anche in versione mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric. La gamma ad alte prestazioni più ampia del mercato premium che nel 2021 ha segnato un nuovo anno record, conquistando 2.000 nuovi clienti.

"La grande community di Mercedes-AMG - ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia - cresce di anno in anno e il Performance Day è il nostro modo per ringraziare i tanti clienti e appassionati che hanno contribuito al successo italiano del marchio ad alte prestazioni della Stella. Un omaggio alla passione che faremo vivere non solo attraverso le esperienze di guida, ma anche grazie ad un percorso espositivo unico, che spazia dalla storia della SL al mondo degli e-Sports."