Scania, si aggiudica premio 'Green Truck' per sesta volta

Per la sesta volta consecutiva, Scania si è aggiudicata il 'Green Truck 2022' grazie alla significativa efficienza ed economia dei consumi dimostrato dal modello Super. Al test comparativo, organizzato come ogni anno da due testate giornalistiche specializzate tedesche, hanno partecipato tutti i produttori europei di veicoli industriali con l'obiettivo di individuare il più efficiente veicolo a lungo raggio.

"Sono estremamente soddisfatto - ha affermato Stefan Dorski, Senior Vice President and Head of Scania Trucks - che uno Scania si sia classificato come il veicolo più efficiente per la sesta volta consecutiva. Con il Super abbiamo alzato nuovamente l'asticella del mercato in termini di prestazioni e livelli di efficienza, garantendo ai propri clienti l'8% di riduzione dei consumi".

Il nuovo motore 13 litri Scania Super a 6 cilindri, introdotto a novembre 2021 e disponibile in quattro livelli di potenza conformi alla normativa Euro 6, ha concorso quest'anno al test organizzato dalle riviste specializzate tedesche 'Trucker' e 'VerkehrsRundschau'.

Lo scopo del 'Green Truck' è quello di identificare il veicolo industriale più performante, attraverso un monitoraggio rigoroso dei consumi di carburante e della velocità media. Su un tragitto-prova di 340 km, gli organizzatori quest'anno hanno stabilito per i mezzi in gara una massa complessiva di 40 tonnellate e una potenza massima di 500 CV. Le condizioni che possono influenzare i risultati, come il traffico e le condizioni meteorologiche, vengono compensate dall'utilizzo di un mezzo di riferimento. Inoltre, tutti i veicoli hanno la stessa marca di pneumatici, con la stessa usura e pressione.