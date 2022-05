Bmw Serie 7, 'testa di serie' agli Internazionali di tennis

Una Bmw Serie 7 'testa di serie' agli Internazionali BNL di Tennis. L'ammiraglia della casa dell'elica, che è partner della Federazione Italiana Tennis e Official Sponsor degli Internazionali BNL d'Italia dal 2020, in occasione del torneo 2022, è presentata in anteprima nazionale al pubblico italiano. La vettura fa il suo debutto nazionale per il grande pubblico con un'area espositiva dedicata e una lounge Bmw. La Serie 7 sarà poi disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo 26 novembre.

La nuova Bmw Serie 7 viene proposta in tutto il mondo esclusivamente in una nuova versione a passo lungo che massimizza la spaziosità del vano posteriore, tra nuovi materiali particolarmente pregiati, l'innovativo sistema di intrattenimento in auto e l'opzione Executive Lounge aggiornata che si combinano per fornire un ambiente esclusivo.

In Europa, la nuova Bmw Serie 7 sarà lanciata (nella fase iniziale) esclusivamente sotto forma di BMW i7 xDrive60 puramente elettrica. L'i7 xDrive60 è alimentato da due motori elettrici che insieme sviluppano una potenza di 400 kW/544 CV, e vanta una serie di innovazioni che aumentano la sua autonomia a 590 - 625 chilometri (367 - 388 miglia) nel ciclo WLTP.

Negli USA, in Cina e in altre regioni di vendita selezionate, dall'inizio delle vendite saranno offerti anche due modelli con un motore a benzina e tecnologia mild hybrid 48V. Il modello di punta qui sarà la BMW 760i xDrive con il suo nuovo motore V8 da 400 kW/544 CV. Un motore diesel sei cilindri in linea che sviluppa 220 kW/300 CV nella BMW 740d xDrive, sarà aggiunto al portfolio di propulsori disponibili in Europa nella primavera del 2023.

Le versioni ibride plug-in della nuova BMW Serie 7 dovrebbero unirsi alla line-up in un ampio numero di mercati all'inizio del 2023.