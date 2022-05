A Genova debuttano i bus elettrici da 12 metri

A Genova il trasporto pubblico è sempre più green grazie ai nuovi bus elettrici Solaris, 30 che entro luglio saranno tutti in servizio. Sono mezzi full electric da 12 metri e per la prima volta in città debutta un mezzo elettrico di questa lunghezza da 83 posti di cui 20 a sedere.

Sono dotati di pianale ribassato, pedana per l'accesso delle persone in carrozzella, impianto di climatizzazione con pompa di calore, telecamere per la videosorveglianza e contapasseggeri.

Il posto guida è completamente chiuso. Il sistema di ricarica è di tipo notturno in rimessa ed hanno 20 prese USB. Anche questi e-bus sono contraddistinti dalla livrea bianca e rossa, caratteristica di tutti i mezzi green di Amt.

I full electric Solaris sono stati acquistati da Amt grazie al finanziamento Decreto Genova 2020, per un importo pari a 13.850.000 euro erogato da Regione Liguria.

Entro la fine dell'anno è previsto l'arrivo di ulteriori 15 e-bus full electric Irizar da 10,5 metri.