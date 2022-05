Torino Airport, esposte due auto della collezione del Mauto

Due vetture della collezione del Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile sono esposte nell'area partenze dell'aeroporto di Torino.la Diatto 30, prodotta a Torino nel 1925 e la Lancia Delta Evoluzione del 1991, disegnata da Giugiaro e vincitrice di numerosi titoli mondiali rally. Due vetture speciali scelte per raccontare Torino attraverso le sue eccellenze e regalare ai viaggiatori un assaggio della collezione del museo torinese, una delle più antiche nel suo genere, composta da oltre 200 automobili.

"L'esposizione di due vetture del Mauto nella hall principale di Torino Airport comunica un importante valore simbolico: l'Aeroporto è la principale porta di ingresso internazionale alla Città e al territorio regionale, dove si è sviluppata la storia dell'automobile che rappresenta un elemento di forte identità per il territorio piemontese: per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di accogliere i viaggiatori con due vetture che rappresentano la tradizione industriale e l'anima sportiva del territorio" spiega Benedetto Camerana, presidente del Mauto.

"Da oggi i passeggeri che transitano dal nostro aeroporto potranno conoscere la proposta culturale di uno dei musei più rappresentativi dell'identità di Torino. La collaborazione con il Mauto, che abbiamo fortemente voluto, è il risultato concreto di un percorso di integrazione con il territorio che mi auguro porterà altre realtà museali ad essere presenti nel nostro scalo con porzioni della loro collezione" sottolinea Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.