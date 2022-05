Auto: Chico Postiglione nel campionato Gran Turismo Endurance

"L'attesa è finita per il lucano Chico Postiglione": domenica 15 maggio sul circuito di Pergusa in Sicilia "scatterà - è sottolineato in un comunicato - la sua stagione agonistica nel campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Chico Postiglione quest'anno tornerà a guidare una Ferrari 488 GT 3 Evo del Team Esay Race del team principal Ferdinando Geri". Il Team Easy Race, "con il quale Postiglione ha già corso in passato, quest'anno ha iscritto il lucano al campionato italiano Gran Turismo Endurance ed avrà come compagni di squadra il pluricampione italiano della categoria Riccardo Agostini che definire pilota esperto in questa categoria GT è poco mentre come terzo pilota per la gara di Pergusa ci sarà un figlio d'arte già molto veloce, il giovanissimo Lorenzo Patrese che è stato licenziato proprio da Postiglione. L'equipaggio di casa Easy Race quindi sulla carta offre prestazioni di assoluto rilievo data la coppia formata dai due piloti PRO Postiglione-Agostini e dalla promessa Patrese". La gara "è nel format Endurance e durerà due ore ci sarà un avvicendamento tra i piloti ogni 40 minuti circa".