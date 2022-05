Gr Yaris Rally Cup: Cannavò manca per un soffio il podio nella gara d'esordio

Si conclude con un quarto posto assoluto il debutto di Antonino Cannavò e Gianfrancesco Rappa nella Gr Yaris Rally Cup 2022 all'interno della 106/a Targa Florio per l'equipaggio di ZeroCento-HP Sport.

Cannavò e Rappa al loro al primo approccio con il Trofeo e con la vettura hanno dato prova di esserci e di puntare in alto, firmando tra l'altro ottimi tempi, con il terzo miglior tempo in prova nel finale di gara, terminando la loro fatica al quarto posto nella gara vinta da Paperini con alle note Fruini.

"Siamo partiti con l'intento di conoscere la vettura, visto che avevamo all'attivo soltanto i chilometri dello shakedown - ha commentato Cannavò al termine della gara -. Il maltempo ha complicato non poco lo svolgimento della gara. Siamo rammaricati di aver perso il podio per pochi secondi, con il passare dei chilometri avevamo fatto segnare ottimi tempi, purtroppo le condizioni mutevoli del percorso in alcuni punti e la roulette relative regolazioni dell'assetto tra asfalto asciutto e bagnato hanno di fatto condizionato la gara".

Il campionato prende ora una lunga pausa, prima del secondo appuntamento in programma a fine giugno con il Rally di Alba (Cuneo), una gara per la prima volta inserita nel CIAR, tutta da scoprire per i protagonisti della serie.

La classifica Gr Yaris Rally Cup - 106/a Targa Florio: 1) Paperini-Fruini in 54'04"9; 2) Gianesini-Belfiore a 1:59.7; 3) Manninen-Sillanpaa a 2:33.6; 4) Cannavò-Rappa a 2'37"9; 5) Luchi-Marchioni a 2:55.2; 6) Paleari Henssler-Bozzo a 3:12.3; 7) Facco-Doria a 4:48.9; 8) Menegaldo-Barra a 4:59.2; 9) Di Giannantonio-Bosi a 6:30.3.

Classifica Gr Yaris Rally Cup 2022: 1) Paperini 60 punti; 2) Gianesini 38; 3) Manninen 33; 4) Cannavò 24; 5) Luchi 20; 6) Paleari 18; 7) Facco 12; 8) Menegaldo 8; 9) Romagnoli 3.

Classifica Team: 1) Blu Thunder-Spotorno Car 66 punti; 2) New Star3 36; 3) PromoRacing 35; 4) HMI-Finiguerra 30; 5) HP Sport-Zerocento 24.

Calendario Gr Yaris Rally Cup 2022: 24/25 giugno: Alba; 21/23 luglio: Roma Capitale; 25/27 agosto: Rally 1000 Miglia; 1/2 ottobre: Modena; 21/22 ottobre: Trofeo ACI Como.