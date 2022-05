Germania: Habeck, 155 mln per produzione celle batterie

Il ministero dell'Economia tedesco ha approvato degli incentivi per una fabbrica di celle di batterie per le auto elettriche, che produrrà nello Schleswig-Holstein. Lo ha annunciato oggi il vicecancelliere Robert Habeck. Fra lo Stato e il Land verranno investiti 155,4 milioni di euro destinati al gruppo svedese Northvolt. Il 30% della somma, parti a 46,5 milioni, è a carico della regione di Kiel. Northvolt vuole avviare la produzione a partire dal 2025 nelle vicinanze di Heide in Dithmarschen, ma il luogo della fabbrica non è ancora definitivo. Stando al progetto il polo produttivo dovrebbe impiegare 3000 dipendenti.