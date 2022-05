Automotive Dealer Day, tre giorni Business Regeneration

Saranno tre giornate di appuntamenti attorno al tema della 'Business Regeneration', quelle dell'Automotive Dealer Day in programma a Verona (Fiera) dal 17 al 19 maggio. Con 21 sessioni già confermate (alcune in versione bilingue italiano-inglese) e oltre sessanta relatori presenti, il confronto tra operatori si concentrerà sullo scenario economico e finanziario attuale, sulle architetture distributive, sull'elettrificazione, sulla figura del consumatore, sull'orientamento delle concessionarie verso la digitalizzazione, sulla parità di genere in azienda, ma anche sull'importanza delle persone all'interno dei processi produttivi come patrimonio sul quale investire.

Il programma dei lavori avrà inizio alle 17 di martedì 17 maggio, con la sessione 'Scenari in transizione', moderata dalla giornalista di Sky Tg24 Mariangela Pira, con la partecipazione di Marco Giorgino del Politecnico di Milano. Partendo dai risultati dello studio 'Agenzia vs. Concessionario nella distribuzione auto', condotto da Quintegia, si parlerà di cambiamenti nelle reti di concessionari e di implicazioni del passaggio a un modello di vendita diretta, sia nella sessione di apertura mercoledì 18 maggio dalle 8,45, sia nel workshop 'Nuova BER e modello di agenzia: cosa ci aspetta?, in programma lo stesso giorno dalle 13,45.

Sul fronte dell'elettrificazione, l'appuntamento è, in particolare, per mercoledì 18 maggio alle 12 per la sessione 'Elettrico: all-in'. Sempre nella stessa giornata, dalle 14 alle 15, Motus-E presenterà i risultati dello studio 'La mobilità elettrica: inevitabile o no? Analisi dal punto di vista dei consumatori". Di abitudini, attitudini, esigenze e aspettative dei consumatori si discuterà, sempre mercoledì 18, alle 14, per l'incontro 'Customer experience in un mondo phygital'.

Durante le giornate di Automotive Dealer Day non mancheranno nemmeno i temi della compravendita di veicoli online, un focus specifico sulla parità di genere in azienda e l'innovazione, protagonista quest'ultima dell'Area Startup che ospiterà nuove realtà che si affacciano al mondo automotive con soluzioni e idee inedite. Tra queste sarà scelta la realtà che si porterà a casa il premio Startup Generation Award 2022.