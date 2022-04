Le auto di Umberto Palermo su set della serie Diavoli di Sky

Le auto di Umberto Palermo - il quadriciclo Mole Urbana, ma anche le one off Luce e Vittoria - appaiono sul set di Diavoli, la serie di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. E' la storia di una vicenda che ruota attorno a una cospirazione finanziaria mondiale, scoperta da alcuni uomini d'affari di una grande banca d'investimenti. Sono andate in onda due stagioni, 18 episodi in tutto, dal 17 aprile 2020.

"L'eleganza e l'innovazione della matita italiana calcano palcoscenici internazionali in un ambiente in cui hanno spazio i temi innovativi della mobilità elettrica. Lo stile italiano ha ancora molto da dire. Sono lusingato di essere stato notato da una produzione che ha una visione internazionale", commenta il designer Palermo. "Mi fa piacere - sottolinea - che abbiano successo sia lo stile di Luce e Vittoria, sia l'innovazione di uno spostapersone e uno spostacose come Mole Urbana".