Fiat: per la Nuova 500 lo spot The driver con Di Caprio

Va in onda "The Driver", lo spot Fiat della Nuova 500 diretto dal pluripremiato regista Martin Werner. Uno spot dal sapore hollywoodiano che riporta in vita un pezzo originale degli anni '60: "La dolce vita (Original Vocal Version)", un brano del capolavoro premio Oscar di Federico Fellini.

Le immagini dello spot sono, infatti, accompagnate dal brano scritto dal paroliere Dino Verde - nell'anno in cui ricorre il Centenario dalla sua nascita - e interpretato dalla cantante e attrice Katyna Ranieri. Più volte nella canzone si sente l'espressione "dolce strada", una suggestione che fa presagire il legame con "La Dolce Vita" di Federico Fellini. La melodia è stata riscoperta dalla Fiat nel catalogo della Cam Sugar, una casa discografica italiana, che contiene opere passate alla storia del cinema, tra cui la musica di Amarcord del maestro Nino Rota, che è stato utilizzato per l'Avas della Nuova 500.

"Siamo orgogliosi della riscoperta di questa perla musicale incisa negli anni Sessanta per La Dolce Vita di Federico Fellini, un autentico manifesto dell'arte italiana nel mondo" commenta Olivier Francois, ceo del brand Fiat.

Siamo a Los Angeles, Universal Studios. Leonardo DiCaprio ha appena finito le riprese e consegna al driver le chiavi della sua Nuova 500. Una city car al 100% elettrica, bella, connessa e innovativa ma poco affine all'ideale di automobile del driver.

L'attore inizialmente cerca di spiegare le motivazioni della sua scelta, che per lui sono soprattutto ecologiche. Ma presto capisce che sono altre le carte che deve giocare. E riesce a far cambiare idea allo scettico autista, che si innamora dell'icona Fiat quasi senza accorgersene.