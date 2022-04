ACI Storico Festival, passione e storia dell'auto a Monza

E' stata una giornata di passione per le le auto storiche, quella andata in scena ieri con la seconda edizione dell'ACI Storico Festival. Sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale di Monza si sono radunate oltre 650 vetture tra storiche e youngtimer, sotto la 'bandiera' del Club ACI Storico con la collaborazione dell'Automobile Club Milano, del Registro Italiano Alfa Romeo e della Scuderia del Portello.

Oltre 360 le vetture del Biscione presenti in pista, con modelli di spicco come l'Alfa Romeo 33TT3 del 1971, l'Alfa Romeo F1 183T del 1983 e l'Alfa Romeo Tipo 33/2 Fleròn del 1967, appartenenti al Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione della Scuderia del Portello. Nel paddock, in anteprima mondiale, è arrivata anche la Tonale, con a bordo il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato.

Numerosi i club ed i soci affiliati al Club ACI Storico accorsi in pista, tra i quali il Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano, il Mercedes-Benz 190 SL Club Italia e il Club Le Nonnette Ruggenti, che hanno partecipato ai vari track day ed alle parate che hanno colorato sia il tracciato nella conformazione utilizzata in occasione del Gran Premio di Formula 1, sia quello storico dove figura l'affascinate curva sopraelevata dell'anello di velocità.

La giornata si è conclusa con le premiazioni celebrate sul podio di Monza, dove sono saliti i possessori di vetture come una Lotus 11 del 1968, una Mercedes C36 del 1994, una Mercedes 230S del 1965 e la Giulia GTA del 1964 ex Ignazio Giunti. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa edizione dell'ACI Storico Festival - ha dichiarato il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani - in cui i protagonisti assoluti sono stati sia i soci di ACI Storico, sia i tanti appassionati di auto d'epoca accorsi oggi sul tracciato di Monza".