Spagna: carburanti, valido da oggi lo sconto da 20 centesimi

È valido da oggi nei distributori di benzina spagnoli uno sconto sui carburanti da 20 centesimi di euro al litro, una misura introdotta dal governo in favore di tutti i consumatori per attutire l'impatto del recente forte aumento dei prezzi legato, in particolare, agli sviluppi della guerra in Ucraina.

Il provvedimento, inizialmente annunciato come misura ad hoc per il settore dei trasporti e poi esteso anche ai consumatori privati, ha una validità di tre mesi.

Come segnalato da media iberici, l'entrata in vigore dello sconto è stato accompagnato da alcune proteste dei titolari di distributori legati a dubbi e incertezze sui procedimenti da adottare per applicare lo sconto. Il governo chiede "calma" e "tranquillità".