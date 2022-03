Insegna a guidare a donne arabe, premiata Francesca Pardini

Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell'Arabia Saudita, è il "Personaggio dell'anno 2022 per #FORUMAutoMotive". Fino al 2018, in quel Paese alle donne era interdetta non soltanto la guida, ma anche viaggiare come passeggere nei sedili anteriori.

Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, proprio con il ruolo di insegnare la guida alle donne dell'Arabia Saudita.

"Tra le allieve - spiega l'istruttrice - le più giovani avevano grandissima curiosità per le auto, e una gran voglia di mettersi al volante. Altre erano quasi intimorite dal farlo, dopo tanti anni di preclusione. Oggi - prosegue - lentamente, la situazione sta cambiando, e non soltanto al volante. Le donne iniziano anche a introdursi di più nel mercato del lavoro. Le donne iniziano ad acquistare auto e a diventare un po' più indipendenti. Preferiscono i marchi giapponesi" Francesca Pardini ha ricevuto il premio "per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle donne dell'Arabia Saudita i segreti della guida dell'auto e facendo vivere loro l'emozione di cimentarsi in un vero circuito. Sono atti concreti nel segno dell'inclusione sociale e dell'abbattimento di ogni residua barriera".

Il riconoscimento ogni anno viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso.