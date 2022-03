Torino celebra il motorsport, a settembre la Autolook Week

Torino vuole ripartire proprio "come un'auto da corsa". È la metafora con cui il sindaco Stefano Lo Russo ha presentato Autolook Week, il festival che dal 7 all'11 settembre celebrerà nel capoluogo piemontese il motorsport e le auto da competizione, in occasione del Centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza e del Gran Premio di Formula 1. La manifestazione nasce da un'idea di Andrea Levy, già organizzatore del Salone dell'Auto Parco Valentino e di Mimo Milano Monza Motor Show, e di Paolo D'Alessio, designer e curatore culturale di Autolook Week Torino, e sarà supportata da Regione Piemonte, Comune di Torino e da Aci.

Il format - presentato a Palazzo Madama , presenti il presidente della Fondazione Torino Musei, Maurizio Cibrario, e i rappresentanti delle istituzioni locali - "prevede una passeggiata dalla stazione di Porta Nuova, dove si troverà la vettura n.1, fino in piazza Castello, tra i modelli sportivi che hanno scritto la storia del motorsport: monoposto di Formula 1, iconiche vetture rally, modelli endurance e moto da competizione.

"Sarà una grande festa per Torino e per i visitatori, che attraverso la passione che da sempre esercitano gli sport motoristici, coinvolgerà giovani e appassionati in un evento completamente gratuito, all'aperto per le splendide vie del centro cittadino", spiega Andrea Levy, presidente del Comitato organizzatore di Autolook Week. "Vogliamo che la regione torni ad attrarre eventi e a cogliere le sfide. Non c'è migliore occasione di festeggiare con un evento che ci lega all'auto e alla nostra storia", sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Nato come un evento collaterale delle celebrazioni del Centenario del Gran Premio d'Italia, è diventato una manifestazione molto più ampia che sarà di grande impatto e che riporta al centro la passione per gli sport motoristici, da sempre nelle corde degli italiani" ha affermato il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani.