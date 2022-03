Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner prepara un grande sconto per la benzina, in Germania. Il suo obiettivo è far in modo che il prezzo resti sotto i 2 euro a litro per i consumatori. È quello che scrive oggi la Bild. Secondo il tabloid chi fa benzina dovrebbe ricevere lo sconto direttamente allo stazionamento, mentre il governo pagherebbe il resto. L'entità dello sconto non è ancora nota, ma si attende una riduzione del prezzo di almeno 0,20 cent a litro.