Bugatti Chiron, in vendita la 'All White' di Post Malone

Se la fama mondiale di Post Malone è legata principalmente alla sua attività di rapper di successo, il cantante e produttore vanta anche un garage di auto più che prestigioso. Della sua costosa collezione a quattro ruote fa parte anche una speciale versione di Bugatti Chiron del 2019, dalla quale si sta ora separando. L'auto acquistata da Maolone da OB Prestige Auto Quebec nel 2019 è uno dei veicoli più particolari usciti dalla fabbrica Bugatti. L'hypercar francese del rapper è rivestita in una tonalità soprannominata Glacier White abbinata alle ruote di tipo 'Caractere', opzione che da listino Bugatti vale da sola 64 mila dollari.



Come se questo non fosse stato sufficiente per non far passare inosservata la Bugatti di Malone, le griglie frontali e posteriori sono state realizzate in rete argentata, per un'altra opzione da oltre 38 mila dollari, con aggiunta di un set di pinze freno nere da 6.400 dollari a completare l'aspetto esterno. Gli elementi unici della Chiron continuano anche all'interno dell'abitacolo, dove praticamente ogni singolo componente è rivestito in pelle bianca, inclusi i sedili comfort da 32.000 dollari.

L'auto è stata messa in vendita da DuPont Registry ma nessun prezzo richiesto è stato reso pubblico, anche se è dato sapere che Malone abbia messo mano al portafoglio a suo tempo per circa 3 milioni di dollari per l'acquisto della macchina. Il rapper e produttore ha una collezione di auto nella quale sono apparse anche modelli che rispondono a nomi di McLaren 720S, Ford GT, Rolls-Royce Wraith, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Huracan, Hennessey Velociraptor 6 6 6, Lamborghini Aventador SV, una Shelby F-150 Super Snake, oltre alla più rara di tutti: uno dei soli tre modelli McLaren Senna XP soprannominati Master of Monaco.