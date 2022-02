Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings 2022

Si svolgerà i prossimi 30 e 31 marzo, negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino l'edizione 2022 di Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings (VTM) l'unica business convention in Italia dedicata all'industria automotive e trasporti.

Si tratta di un evento B2B, quindi dedicato alle aziende e al mondo degli addetti ai lavori che ha cadenza biennale e riunisce la comunità internazionale della mobilità e dei trasporti.

Grazie al VTM Torino diventa ogni due anni il palcoscenico mondiale del variegato e dinamico universo dell'automotive, offrendo l'occasione di confronti sulle competenze, innovazioni e tematiche di maggiore rilievo. Sarà il caso, per l'edizione 2022, dell'elettrificazione dei veicoli, delle batterie, dei sistemi alimentati a idrogeno e delle altre soluzioni di propulsione innovative. Ma anche dei cosiddetti 'software defined vehicles', dei sistemi ADAS, della guida autonoma, della connettività, dei big data, della micromobilità e delle altre proposte per arrivare alla diffusione di nuovi modelli di mobilità.

L'evento è sostenuto da Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino ed è organizzato da ABE (Advanced Business Events) in collaborazione con CEIPiemonte.