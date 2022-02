Rally: in Fiera Vicenza le vetture mito del 'Martini Racing'

Appuntamento con le macchine mito dei Rally in Fiera a Vicenza, isabato 19 e domenica 20 febbraio, per una manifestazione con 60 espositori del settore promossa da Miki Biasion, il pilota bassanese che al volante delle Lancia Delta si è laureato due volte campione del mondo ('88 e '89), oltre a 16 successi in gare iridate. "Rally Meeting" è organizzata in collaborazione con Aci Vicenza. Sarà una sorta di villaggio globale, di grande parco assistenza dove tutti gli appassionati (biglietti su www.vivaticket.com) e gli operatori del settore si ritroveranno per due giorni densi di appuntamenti. Tra questi, la mostra "Martini Racing Cars History", occasione per ammirare una ventina di vetture di Lancia, Porsche, Alfa Romeo e Ford che hanno trionfato sui circuiti e sulle prove speciali di tutto il mondo, vestite dell'iconica livrea Martini Racing.

Presenti in fiera inoltre molte fra le più importanti aziende impegnate nel motorsport, come Pirelli, recente vincitrice del Rally di Monte Carlo con i suoi pneumatici, la Sparco con la Collezione Heritage Martini Racing e tante altre, in rappresentanza di preparatori, noleggiatori, scuderie e privati che vogliono commercializzare le proprie vetture da rally, moderne o storiche.