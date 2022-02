Stellantis: richiama minivan ibridi per rischio incendio

Stellantis sta richiamando circa 19.808 minivan ibridi plug-in, quasi tutti in Usa e Canada, dei modelli degli anni 2017 e 2018 per risolvere un potenziale rischio di incendio. Lo si apprende in una nota del gruppo dal Michigan, in cui viene spiegato che "una revisione di routine aziendale dei dati dei clienti ha portato a un'indagine interna, che ha rilevato 12 incendi" tra questi modelli, "tutti parcheggiati e spenti, di cui otto erano collegati ai caricatori", specificando che "Stellantis non è a conoscenza di eventuali lesioni o incidenti correlati".

Il richiamo è limitato alle Chrysler Pacifica Hybrids dei modelli del 2017 e 2018 e nessun altro modello Pacifica è interessato. Fino a nuovo avviso, la società consiglia ai proprietari di questi veicoli ibridi di "astenersi dal ricaricarli e di parcheggiarli lontano da strutture e altri veicoli". Stellantis sta lavorando intanto sulle cause e "il rimedio, una volta sviluppato, sarà fornito gratuitamente".

La casa automobilistica specifica che "i veicoli ibridi plug-in del marchio Jeep con tecnologia 4xe non sono interessati".

Il richiamo comprende veicoli negli Stati Uniti (stima 16.741), Canada (stima 2.317) e altri 750 al di fuori del Nord America e sarà Stellantis stessa a contattare i clienti se i loro veicoli sono interessati. La notifica per posta dovrebbe partire questo mese