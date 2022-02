IAA Commercial Vehicles Hannover diventa IAA Transportation

Alternandosi con l'evento dedicato all'automobile, lo IAA Monaco che si è tenuto nel 2021, il Salone IAA Commercial Vehicles si svolgerà ad Hannover - sua tradizionale sede - dal 20 al 25 settembre 2022, con la giornata del 19 settembre dedicata in esclusiva alla stampa e ai media.

Nel confermare questo importante appuntamento, gli organizzatori (l'associazione tedesca dei costruttori VDA) hanno anche anticipato che l'evento di Hannover - ampliando il suo concept - diventerà dal 2022 IAA Transportation, con la finalità di essere la piattaforma internazionale leader per la logistica, i veicoli commerciali, gli autobus e il settore dei trasporti.

Progettato e organizzato attorno al tema 'People and Goods on the Move' questo concetto ampliato dell'evento offrirà per la prima volta l'opportunità agli attori del trasporto, e ora e della logistica, di fare rete con i principali fornitori di tecnologia e soluzioni digitali.

"Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma tecnologico in tutti gli aspetti coinvolti - ha detto afferma Hildegard Müller, presidente di VDA - per raggiungere una mobilità attiva e neutrale dal punto di vista climatico. Con il nuovo IAA Transportation speriamo di consolidare attivamente queste sinergie e di collegarle tra loro in modo produttivo".

Hildegard Müller ha anche detto dei essere molto lieta di avere Deutsche Messe AG come partner competente in quanto il nuovo format di IAA Commercial Vehicles fa di questo Salone uno degli eventi B2B più progressisti al mondo". Lo farà anche attraverso IAA Digital, il 'lato' virtuale che offre l'opportunità di massimizzare la copertura e raggiungere nuovi gruppi target in tutto il mondo.