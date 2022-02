Suzuki, alla 'meta' con la Federazione Rugby anche nel 2022

Dopo un primo anno di collaborazione, Suzuki e la Federazione Italiana Rugby tonano in 'campo' insieme anche per il 2022. La FIR ha infatti scelto la casa automobilistica di Hamamatsu come partner per l'attuale stagione sportiva e puntando sulla gamma 100% ibrida di Suzuki.

In virtù dell'accordo, il logo Suzuki apparirà sulle divise con cui la Nazionale maggiore, Nazionale Femminile e Nazionale Under20, disputerà tutte le partite dell'anno, a partire dagli incontri del Torneo Sei Nazioni.

Suzuki fornirà allo staff della Federazione Italiana Rugby una flotta di 28 auto 100% Hybrid tra Vitara Hybrid, S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Le vetture saranno a disposizione dei tecnici federali e degli atleti, nei loro vari spostamenti. "Suzuki - ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia - è orgogliosa della partnership con la Federazione Italiana Rugby. Gli Atleti della nazionale sono i veri samurai dello sport: coraggiosi, determinati, con un profondo senso del rispetto delle regole e dell'avversario, tutti valori cardine della cultura e della storia di Suzuki. Ci onora dunque vedere la S rossa sulla storica divisa degli azzurri".

Se nella selezione Azzurra sono presenti i migliori atleti italiani di ogni ruolo, allo stesso modo, nella 'squadra' messa in campo dalla casa di Hamamatsu si ritrovano modelli diversi tra loro, che spiccano nei rispettivi segmenti. Ignis Hybrid è il SUV ultra compatto che abbina un look urbano a uno spirito avventuroso, Swift Hybrid è la cinque porte leggera e robusta al tempo stesso, Vitara Hybrid rappresenta l'animo off-road vestito in 'eleganza', mentre la nuova S-Cross Hybrid si presenta come la vettura che alza l'asticella della sua categoria per versatilità d'impiego, tecnologia e ricchezza degli allestimenti. Swace Hybrid è poi la open space che punta tutto sulla qualità della vita a bordo ed Across Plug-in è infine il capitano ideale della squadra Suzuki.