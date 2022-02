Smog: fine della tregua in Emilia-Romagna, torna l'allerta

È durata pochi giorni la tregua dall'allarme per lo smog e la qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Da domani, sabato 5 febbraio, torna il bollino rosso di allerta in tutta la regione per le previsioni riguardanti lo sforamento delle polveri sottili dai livelli di guardia. Lo comunica l'Arpae. Scattano da Piacenza a Rimini le misure emergenziali, in vigore fino a lunedì 7 febbraio compreso. Tra le disposizioni previste ci sono lo stop anche ai veicoli diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati e limiti alla combustione delle biomasse.