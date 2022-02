I cambiamenti climatici negli scatti di Sbrana

'+2° Accelerazione pericolosa': questo il titolo della mostra organizzata dalla Fondazione Piaggio al Museo Piaggio di Pontedera (Pisa), che raccoglie le foto di Fabrizio Sbrana. L'esposizione, aperta fino all'8 aprile, vuole essere un'occasione, si spiega, "per contribuire alla riflessione su un tema drammaticamente al centro della nostra contemporaneità, stimolando quella presa di coscienza collettiva che deve accompagnare le azioni concrete di governi, istituzioni e imprese".

La mostra raccoglie più di 30 fotografie stampate su lamina metallica di grandi dimensioni e 300 in proiezione: immagini frutto dei molti viaggi di Sbrana in giro per il mondo, dagli anni '80 fino ai giorni nostri. Si tratta di scatti che non sono nati, originariamente, con lo scopo di documentare l'emergenza climatica, ma fanno parte di diversi reportage realizzati da Sbrana nel corso del suo lavoro pluridecennale, spinto dalla curiosità a "raccontare le facce di molte medaglie: ambienti, culture, tradizioni, spiritualità, ritmi di vita straordinariamente affascinanti, ma anche povertà, miseria, difficoltà, abbandono, assenza di qualsiasi mezzo di sopravvivenza". Dallo Zambia all'Italia, dal Brasile alla Spagna, dall'Etiopia all'Islanda passando per Tunisia e Namibia, le foto in mostra testimoniano, nel trascorrere degli anni e nel cambiare dei paesaggi e delle latitudini, "l'urlo della Terra e le sue ferite, tra chiari e scuri, luci e ombre, disperazione e speranza".

La mostra si avvale del contributo testuale dell'astrofisico Luca Perri e ospita anche l'Ape Radio di Radioimmaginaria, un'Ape Piaggio modello MPV 220 cc. del 1970 trasformata in radio mobile con batterie e pannello solare oggi ingegnerizzato a Bio-metano, con la quale un gruppo di adolescenti già nel 2019 ha fatto tappa al Museo Piaggio per poi partire per un viaggio di 4.852 chilometri - da Castel Gandolfo a Stoccolma - per incontrare Greta Thumberg, conoscere altri paesi, incontrare coetanei in nome della difesa dell'ambiente. A testimonianza dell'impegno di Piaggio nel campo della mobilità sostenibile, la sala delle proiezioni immersive ospita alcuni tra i più significativi esempi di veicoli ibridi o elettrici prodotti a Pontedera.