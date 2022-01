Benzina: Qe, ritocchi al rialzo, prezzo medio self a 1,785

Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self aumenta a 1,785 euro/litro (ieri 1,782), con i diversi marchi compresi tra 1,777 e 1,798 euro/litro (no logo 1,762). Il prezzo medio praticato del diesel self raggiunge 1,657 euro/litro (ieri 1,655) con le compagnie posizionate tra 1,654 e 1,669 euro/litro (no logo 1,643).

Il prezzo medio praticato della benzina in servito si attesta a 1,915 euro/litro (ieri 1,913) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,856 e 1,998 euro/litro (no logo 1,809). La media del diesel servito sale a 1,794 euro/litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,735 e 1,863 euro/litro (no logo 1,691).

Stabili i prezzi praticati del Gpl, che vanno da 0,818 a 0,834 euro/litro (no logo 0,814). Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 1,801 e 1,983 (no logo 1,734), con il valore minimo in crescita e massimo in discesa.