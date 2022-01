Auto d'epoca, ritorna ad aprile la 'Rievocazione Gp di Bari'

Riparte nel 2022, dopo lo stop per la pandemia, la settima edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata da Old Cars Club, presieduto da Antonio Durso: l'evento principale si terrà dal 22 al 25 aprile 2022 e vi parteciperanno oltre 50 bolidi d'epoca, vetture di altissimo pregio artistico e collezionistico, che percorreranno il classico percorso cittadino, un tracciato che abbraccerà tutto il borgo antico della città con partenza da piazza Prefettura.

Prima di aprile il sodalizio promotore, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, propone un programma di eventi collaterali. Domenica 30 gennaio si svolgerà una eccezionale gara di regolarità: il luogo della manifestazione sarà la Masseria Camarda a Ceglie Messapica (Brindisi), residenza di Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo Ferrari. L'appuntamento nella città brindisina si intitola "Montecarlo 28/01/72: così il Drago, il Maestro e la Fulvia cambiarono la storia", ed è un'occasione preziosa per celebrare il cinquantesimo anniversario della vittoria della Lancia Fulvia nel Rally di Monte Carlo del 1972 (tra gli eventi di punta organizzati dal Mondiale Rally del Principato).