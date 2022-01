Auto: Anfia Next Mobility Hackathon, al via seconda edizione

Al via la seconda edizione dell'Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa promossa dal Gruppo Car Design & Engineering dell'associazione in quanto espressione di aziende attive nel concept design, modelling, engineering, testing e progettazione e produzione di veicoli speciali, e dedicata agli studenti maggiorenni delle università di ingegneria e delle scuole di design italiane e straniere, ma anche a studenti esperti di marketing e a data scientist, chiamati a misurarsi sui trend più innovativi dell'elettrificazione, della guida autonoma, della progettazione, del design e della sicurezza.

"Il modo in cui viviamo le città e utilizziamo i sistemi di trasporto sta cambiando - afferma Silvio Angori, presidente del Gruppo Car Design & Engineering Anfia - e il mondo dell'engineering & design, forte del suo know-how e del suo approccio innovativo, può rivestire un ruolo primario nella rivoluzione tecnologica ed energetica già avviata. Mantenendo intatto l'obiettivo che aveva dato avvio alla prima edizione abbiamo deciso di dare un respiro internazionale al contest, aprendolo agli studenti di tutto il mondo. Altra interessante novità, la partecipazione degli studenti in team di 5 persone al massimo, un'esperienza altamente formativa basata sull'integrazione delle competenze e dei punti di vista e sul gioco di squadra, che li metterà alla prova nel trovare una sintesi vincente".

Nell'edizione 2022 dell'Hackathon saranno quattro i temi a disposizione degli studenti, tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi, che potranno poi essere sviluppati con il supporto delle associate Anfia e degli sponsor. Le proposte saranno valutate dal Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione, composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende Anfia e dal mondo accademico e industriale.