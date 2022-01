SIXT, a Roma si prenotano taxi tramite la app

Da adesso, a Roma, si può prenotare un taxi on demand tramite l'app SIXT che amplia la sua rete di partner e lancia la collaborazione con la compagnia itTaxi. I clienti che si trovano nella Capitale o in viaggio verso Roma potranno infatti prenotare un taxi nella in città in qualsiasi momento tramite SIXT Ride, servizio che l'azienda prevede di estendere in futuro nelle principali città italiane.

SIXT Ride permette già di prenotare servizi di transfer e limousine, oltre a ride-hailing su richiesta in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Gli stessi servizi saranno disponibili ora anche in Italia, sempre tramite l'app SIXT, contribuendo a rendere la piattaforma ONE la più amplia per quanto riguarda i servizi di ride-hailing a livello globale.

"Continuiamo a sviluppare la nostra azienda anche in Italia - ha commentato Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director SIXT Italia - sia in termini di servizi che di presenza sul territorio. La nostra missione è quella di soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i clienti per qualsiasi servizio di trasferimento, incluso il taxi, in modo semplice e veloce. Al settore del noleggio auto, per lo più di modelli e marchi premium, che abbiamo iniziato a gestire direttamente quattro anni fa, abbiamo aggiunto, la scorsa primavera, il noleggio furgoni, per poi lanciare di recente SIXT+ e ora SIXT Ride per rendere la nostra offerta sempre più completa".

Per i nuovi clienti che si registrano, SIXT riserva anche uno sconto fino a 15 euro che si può ottenere utilizzando il codice STARTNOW. Grazie alla partnership, SIXT puo' offrire servizi di mobilità nel segmento del noleggio, con SIXT Rent (noleggio auto) e SIXT+ (abbonamento auto), e ora, con SIXT Ride (taxi e auto con conducente) introduce anche i cosiddetti servizi di prenotazione on-demand, tutto disponibile attraverso una app.