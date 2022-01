Torino, ancora due giorni di stop ai diesel euro 5

Proseguono, a Torino, le limitazioni alla circolazione a causa dei livelli di inquinamento. Dopo le rilevazioni dell'Arpa di oggi resta confermato il semaforo arancione, con i conseguenti provvedimenti previsti dal livello 1 ancora fino a venerdì 21 gennaio. In aggiunta alle limitazioni strutturali, dunque, restano ancora fermi, dalle 8 alle 19, i veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone e i diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il sistema Move In.