Maserati porta per prima l'Italia nel campionato Formula E

Maserati ha confermato, come primo marchio italiano, il debutto nel campionato mondiale ABB FIA Formula E a partire dalla stagione 2023. Ad annunciare questa importante tappa della lunga storia del Tridente nelle competizioni il Ceo di Maserati Davide Grasso assieme a Alejandro Agag, fondatore e presidente Formula E.

La nuova monoposto elettrica di Formula E di Maserati apparterrà alla terza generazione e debutterà sulla griglia di partenza della Stagione 9 nel 2023. Caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, la Gen3 si presenta come 'l'auto da corsa più efficiente al mondo'.



"Siamo estremamente orgogliosi di essere di nuovo protagonisti del mondo delle corse, l'ambiente a cui apparteniamo - ha commentato Grasso - siamo spinti dalla passione e innovativi per natura. Abbiamo una lunga storia di eccellenza a livello mondiale nelle competizioni motoristiche e siamo pronti a portare le nostre prestazioni nel futuro. Nella corsa verso maggiori performance, lusso e innovazione, l'irresistibile serie Folgore (il nome che contraddistinguerà le future versioni 100% elettriche) rappresenta l'espressione più pura di Maserati. Ecco perché - ha ribadito il Ceo di Maserati - abbiamo deciso di tornare a competere nell'ABB FIA Formula E World Championship, raggiungendo i nostri clienti nei centri urbani più prestigiosi del mondo e portando il Tridente verso il futuro".

Un ritorno in pista, quello che verrà concretizzato con la Formula E, che rinnova l'anima agonistica che è parte integrante del DNA Maserati, caratterizzato da sempre da uno spirito di pura competizione. La combinazione tra la tradizione sportiva di Maserati e il suo approccio innovativo all'elettrificazione è perfettamente in linea con l'ABB FIA Formula E World Championship. Le monoposto Gen3 disporranno, a differenza delle attuali, di due motori elettrici: uno anteriore da 250 kW (solo per la frenata rigenerativa) e uno posteriore da 350 kW, e dunque combinandoli sarà possibile ottenere recupero di energia fino a 600 kW.

Forte della esperienza della sua gestione del team DS, che ha totalizzato ad oggi 14 vittorie e 36 podi, Jean-Marc Finot, senior VP, Stellantis Motorsport, ha aggiunto: "È un grande piacere per noi contribuire a riportare Maserati in pista. Al di là dell'aspetto legato alla tradizione del marchio, la Maserati Formula E costituirà un laboratorio tecnologico che consentirà di accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture sportive stradali". Le spettacolari corse della Formula E si svolgono sulle strade delle città più iconiche del pianeta, tra cui New York, Monaco, Berlino, Città del Messico, Londra e Roma. Fin dagli esordi, questa competizione ha consentito di migliorare l'efficienza energetica dei veicoli, aumentare l'autonomia delle batterie e sviluppare propulsori efficienti, dando modo alle auto elettriche oggi in commercio di andare più lontano con ogni ricarica.

"L'ABB FIA Formula E World Championship - ha detto Agag - è l'apice delle corse elettriche. Rappresenta l'ambiente perfetto per i marchi automotive più dinamici, innovativi e ad alte prestazioni, il contesto ideale in cui dimostrare le proprie capacità tecnologiche e ambizioni sportive". Nel corso dell'evento, Agag ha anche anticipato che proprio dalla stagione 2023 l'energia utilizzata per la ricarica delle monoposto Gen3 sarà fornita con soluzioni 100% green come generatori fuel cell alimentati con idrogeno ricavato dall'eolico o con e-fuel a impatto zero.

Maserati nasce in pista grazie al coraggio dei fratelli Maserati e dei suoi piloti. Il debutto nel motorsport risale a 96 anni fa. La prima auto da corsa a sfoggiare sul cofano il logo del Tridente fu la Tipo 26 guidata da Alfieri Maserati, che prese parte alla Targa Florio nel 1926 e conquistò il primo posto nella classe fino a 1,5 litri. Trentuno anni dopo, nel 1957, Juan Manuel Fangio vinse il Campionato del Mondo di F1 su una Maserati. L'ultima apparizione in versione monoposto nella classe regina del motorsport fu con Maria Teresa De Filippis, la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio a bordo di una 250F. L'esperienza più recente nelle corse è quella nel Campionato FIA GT, dal 2004 al 2010. In quel periodo, l'inedita MC12 riuscì a vincere 22 gare (compresi 3 successi nella 24 Ore di Spa), e a conquistare 14 titoli nei campionati Costruttori, Piloti e Team.