Dakar: Sunderland vince 8/a tappa moto e va in testa classifica

Il britannico Sam Sunderland (Ktm) ha vinto l'ottava tappa della Dakar, una speciale di 395 km tra al Dawadimi e Wadi ad Dawasir, in Arabia Saudita, riguadagnando il primo posto assoluto in classifica.

Il cileno Pablo Quintanilla (Honda) è secondo e l'austriaco Mattias Walkner (KTM) terzo. L'arrivo nel sud del Paese, rimescola quindi ancora una volta le carte della classifica generale, serratissima con i primi quattro in meno di 6 minuti.

Sunderland ha 3 minuti e 45 secondi di vantaggio su Walkner, 4 minuti e 43 su Van Beveren e 5:30 su Quintanilla a quattro giorni dal termine della corsa a tappe.