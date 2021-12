Manovra: Unrae, sconcerto per assenza incentivi auto

Unrae, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, esprime "sconcerto" per la decisione di ignorare totalmente nella Legge di Bilancio gli incentivi per il mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri. Sono rimasti infatti completamente disattesi i più recenti annunci della politica sull'importanza della transizione ecologica e sul ruolo del settore automotive.

Per Unrae, "a questo punto diventa improcrastinabile e urgente avere un riscontro concreto ai tanti appelli rimasti senza risposta su come il Governo italiano intenda definire, di concerto con le principali Associazioni di settore, l'agenda dei prossimi mesi e anni in termini di incentivazione all'acquisto per vetture di ultima generazione, accelerazione del ricambio del parco circolante, sviluppo delle infrastrutture di ricarica e riforma della politica fiscale del settore".