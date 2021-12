Autostoriche, previsto 6 gennaio evento solidale Befana ASI

Il motorismo storico riaccende subito i 'motori' nel 2022 - in questo caso quelli della solidarietà - grazie alla Befana dell'ASI in programma per il 6 gennaio, una iniziativa diffusa sul territorio nazionale con la quale verranno raccolti generi alimentari e doni da distribuire alle persone e alle famiglie in difficoltà. Decine di Club federati ASI di tutta Italia hanno già aderito alla prima iniziativa solidale del 2022.

In un momento di continua emergenza, come l'attuale, e in cui le problematiche economiche stanno coinvolgendo una fascia sempre più ampia della popolazione, il mondo degli appassionati potrà dare attraverso la Befana dell'ASI ancora una volta un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno. Per segnalazioni e ulteriori adesioni al progetto è ancora possibile fare riferimento alla casella email asisolidale@asifed.it.

ASI Solidale ha sensibilizzato i Club Federati e i tesserati di tutta Italia affinché la Befana dell'ASI sia più generosa che mai. Gli appassionati consegneranno le donazioni presso i rispettivi Club di appartenenza. E questi, nel giorno dell'Epifania, provvederanno - a bordo dei veicoli storici - alla distribuzione delle offerte presso le strutture e gli enti di assistenza a bordo dei veicoli storici. Il tutto si svolgerà in diretta streaming sui canali web e social dell'Automotoclub Storico Italiano, per poter condividere tutti insieme la gioia di donare.

Tra le collaborazioni già attivate da ASI Solidale a livello nazionale, si segnala quella con l'Associazione Teniamoci per mano Onlus, che dal 2010 si prende cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti con gli effetti benefici della clownterapia: la fantasia, le risate e le emozioni positive sono capaci di migliorare la salute e di aiutare ad affrontare il futuro con ottimismo.

Hanno in programma il sostegno e l'attuazione di questa iniziativa l'Abruzzo Drivers Club; l'Antiche Moto di Brianza; l'Antiquariauto Auto Moto Club; l'Aste E Bilancieri Automotoclub Città di Bitonto; l'Auto e Motocicli Sport Club d'Epoca; l'Autoclub Storico Pesaro Dorino Serafini; il club Bologna Auto Storiche; il Circolo Automotoveicoli D'epoca Marchigiano L.

Scarfiotti; il Circolo Automoto Storiche La Spezia; il Circolo Bellunese Auto Moto Epoca Berto Gidoni; il Circolo dell'antico Pistone; il Clas Latina; il Club Amici della Topolino; il Club Auto E Moto Antichi Sanniti e il Club Auto e Moto d'Epoca Il Volante.

Partecipano alla iniziativa anche il Club Auto Moto Epoca Perugino; il Club Auto Moto Storiche Eugenio Castellotti; il Club Automoto Epoca Parmense Ruote A Raggi; Club Automoto Storiche Chieti; il Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini; il Club Orobico Auto Epoca; il Club Salerno Autostoriche; il Club Serenissima Storico Auto Moto; il Ferrari Club Italia; il Historic Club Schio; l'History & Military Vehicles; l'Officina Ferrarese del Motorismo Storico; l'Old Cars Club Bari: l'Old Motors Club d'Abruzzo; il Rombo Arcaico Auto & Moto D'epoca; il Salento Club Auto Storiche; la Scuderia Romana La Tartaruga; la Scuderia San Martino; il Topolino Club Firenze; il Veteran Car Club Como; il Veteran Car Club Panormus e il Veteran Car Team Bolzano.