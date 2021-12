A Torino proseguirà fino a lunedì 20 dicembre compreso il blocco al traffico fino alle auto diesel euro 5 deciso per l'elevato inquinamento atmosferica. La conferma del 'semaforo rosso' dopo gli ultimi dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Lo stop riguarda anche gli automezzi dotati di dispositivo "Move In".

Lunedì la nuova verifica con gli aggiornamenti di Arpa per prorogare le limitazioni o sospenderle.