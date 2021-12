Renault Alpine A110 entra in parco macchine gendarmeria francese

Renault Alpine A110, l'auto sportiva di casa Renault, entra nel parco macchine della Gendarmerie Nationale, il corpo di gendarmeria della Francia.

Due prime automobili su un totale di 26 ordinate dalla gendarmeria sono stati presentati oggi al ministero dell'Interno di Parigi. "Queste auto permetteranno alle forze dell'ordine di procedere ad interventi in autostrada, con auto in eccesso di velocità, nel quadro di missioni legate alla sicurezza stradale o di polizia giudiziaria (ad esempio, traffico di stupefacenti). Due di esse saranno usate per la formazione di pronto intervento". Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, rende omaggio ai nuovi bolidi della Gendarmerie Nationale: "Auto potenti fabbricate in Francia per adattare i mezzi di azione dei nostri gendarmi dinanzi ai delinquenti", scrive in un tweet, con allegata una foto di lui accanto alla nuova Alpine dei gendarmi.