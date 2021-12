Formula E: al via vendita biglietti per la doppia tappa di Roma

La Formula E torna a Roma anche nel 2022 con una doppia tappa e lo fa aprendo di nuovo le porte agli spettatori in presenza. I biglietti sono in vendita da ieri sul sito della Formula E. Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, i ventidue piloti e le undici squadre - tra loro anche l'italiano Antonio Giovinazzi, pilota del Team DRAGON/PENSKE Autosport - gareggeranno a Roma nel quartiere Eur nell'unica gara su strada completamente elettrica nel mondo.

Quest'anno sarà possibile assistere alla gara da una delle diverse tribune, tra cui la nuova tribuna sulla partenza in Via delle Tre Fontane, o dalla "Green Arena" un'area prato dedicata, con vista sulla pista e allestita con postazioni di ristoro e maxischermi. Il costo di un biglietto intero per la Green Arena è di 26 euro mentre i prezzi delle tribune variano dai 69 ai 99 euro, con anche la possibilità di acquistare un biglietto premium a 129 euro che include un'esclusiva visita in corsia box al venerdì. Sono previsti sconti per i ragazzi sotto i 16 anni e per chi acquista il biglietto per entrambe le giornate.