Per Valentino Rossi test su Audi Gt3 a Valencia

All'indomani della visita al Quirinale insieme con i vertici della Fmi e i colleghi Tony Cairoli e Francesco Bagnaia, Valentino Rossi si infilato nell'abitacolo di una quattro ruote per una sessione di test in Spagna con una Audi R8 LMS GT3 di un team belga "Da martedì a giovedì di questa settimana, la squadra ha provato sul circuito Ricardo Tormo vicino a Valencia con Audi Sport - ha reso noto il team -. Tra coloro che oggi sono scesi in pista c'era Valentino Rossi, con l'obiettivo di valutare le possibilità di collaborazione futura tra il nove volte campione del mondo di motociclismo e il team campione in carica del GT World Challenge Europe". Rossi comincerà il nuovo anni partecioando, l'8 gennaio prossimo, alla 12 Ore del Golfo, ad Abu Dhabi al volante di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. E' la stessa vettura con cui corse anche nel 2019 e anche l'equipaggio darà lo stesso: Rossi si alternerà col fratello Luca Marini e l'amico Alessio Salucci.