Richie Rich, una Oldsmobile Cutlass Supreme per il rapper

Un nuovo 'giocattolo' su quattroruote per Richie Rich. Il rapper, all'anagrafe Richard Serrell, con un patrimonio netto stimato di circa 200 milioni di dollari nel 2021, è da sempre un grande appassionato di auto d'epoca e ultimamente si è regalato una nuova vettura da aggiungere al suo già affollato garage. In pieno stile rapper, Richie Rich ha scelto per se stesso una Oldsmobile Cutlass Supreme, probabilmente del 1972, anno in cui il modello tornò in scena con alcune modifiche rispetto alla versione precedente. In particolare, le novità riguardavano le griglie anteriori e i fanali posteriori. Per il motore, messi da parte i sei cilindri, si era optato invece per un V8 a quattro cilindri.



La versione del rapper è dotata di un V8 Chevrolet, mentre il collettore di aspirazione e l'alternatore sono verniciati nel colore esterno. Personalizzate, invece, le coperture delle valvole. La vernice esterna, mostrata dal rapper nelle foto sui social, è oro metallizzata, colore che è stato trasferito anche all'interno, abbinato alle tonalità marrone chiaro e scuro, fondendo lo stile vintage con alcuni colpi di scena moderni.

Richie Rich aveva mostrato il veicolo per la prima volta nel mese di agosto, prima nei lavori di restauro.

Con un video, il rapper ha anche mostrato le 'capacità' dell'impianto sonoro, in grado di far vibrare i sedili. Nel suo garage, pare che Richie Rich stia allestendo una vera e propria collezione vintage, della quale fanno parte anche una Mercury Cougar e una Mustang. Il suo garage già includeva una Porsche Cayenne Turbo del 2009 e una Bentley Continental.