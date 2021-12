Viabilità: Autovie, al via lavori ripavimentazione tratto A4

Al via il cantiere di riasfaltatura del manto stradale tra lo svincolo di Cessalto e quello di San Stino di Livenza dell'autostrada A4 in direzione Trieste. Lo rende noto Autovie Venete.

"Le condizioni meteo - spiega la Concessionaria - consentono infatti di poter svolgere i lavori rinviati nei due precedenti fine settimana a causa delle precipitazioni. Si tratta di un intervento che renderà necessaria l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta (direzione Venezia) non interessata ai lavori. Nel corso dell'intervento dalle 6 alle 20 verrà anche chiusa l'uscita al casello di San Stino per chi proviene da Venezia. Nessun problema per chi proviene da Trieste o per chi entra al casello di San Stino di Livenza".