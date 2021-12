Campagna di demolizione delle auto abbandonate

I primi sei veicoli abbandonati sono già stati affidati ad un autodemolitore. Ma sono almeno cinquanta quelli individuati dal Comune di Sarzana come destinati al recupero e allo smaltimento nelle prossime settimane, nel novero di una campagna avviata per eliminare degrado da strade e parcheggi pubblici. Per alcuni dei mezzi fermi da anni, il comando di Polizia Locale è riuscito a risalire ai legittimi proprietari, invitati ad adoperarsi a proprie spese. Per quelli mancanti di targa, il Comune provvederà direttamente con un apposito stanziamento di tremila euro. La prima zona ad essere individuata per l'intervento di pulizia si trova lungo Viale XXV Aprile, che porta alle spiagge di Marinella. "Fra tutti i tipi di abbandono - ha spiegato l'assessore Stefano Torri - quello dei mezzi lasciati anni e anni a marcire incustoditi sul territorio è uno dei più odiosi.

Resta valido l'invito a tutti i cittadini al rispetto della loro città e del comune senso civico". Prima della demolizione, specifica l'ente, i rifiuti presenti all'interno delle auto sono stati differenziati.