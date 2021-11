Mondiale Ferrari Challenge a Nurmi e Kirchmayr

Luka Nurmi è il campione del mondo nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. La gara, che si è disputata sulla pista dell'autodromo del Mugello, nell'ambito delle finali Mondiali della Casa di Maranello, ha visto sul podio insieme al pilota finlandese, il milanese Niccolò Schirò e lo statunitense Cooper Macneil. "E' stato davvero incredibile, appena tagliato il traguardo il cuore ha cominciato a battere al massimo - ha spiegato Nurmi, appena sceso dalla vettura -. Ringrazio la mia famiglia e il mio team Formula Racing". Nella classe Trofeo Pirelli Am, categoria riservata ai piloti gentlemen, il danese Christian Brunsborg si è aggiudicato il titolo iridato.

In Coppa Shell si è imposto il campione europeo di categoria, l'austriaco Ernst Kirchmayr che, partito dalla pole position, ha mantenuto la testa della corsa per tutto il tempo fino alla bandiera a scacchi, respingendo gli attacchi dello statunitense Todd Colemann "Ho usato le gare dei giorni scorsi per prendere le misure su questa pista e prepararmi al meglio per la sfida mondiale ed è stata la strategia giusta", ha commentato a caldo il neocampione del mondo. Il titolo iridato nella Coppa Shell Am è invece andato al danese Peter Christensen.