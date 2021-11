Finali Ferrari, Kirchmayr vince Coppa Shell Europe

L'austriaco Ernst Kirchmayr ha vinto il titolo europeo 2021 nella categoria Coppa Shell del Ferrari Challenge che questo fine settimana al Mugello chiude la stagione con le Finali Mondiali dei campionati monomarca del Cavallino Rampante.

Dopo l'annullamento delle qualifiche per nebbia (la griglia di partenza è stata stilata utilizzando l'ordine d'arrivo della gara di ieri), la corsa ha visto l'ingresso in pista per due volte della safety car per rimuovere le vetture che si erano rese protagoniste di incidenti, poi, quando mancavano 3'49'' alla fine del tempo di gara, il canadese Benoit Bergeron si è intraversato all'uscita della curva Borgo San Lorenzo, urtando l'incolpevole belga Laurent De Meeus e innescando uno spettacolare incidente nel quale fortunatamente ad avere gravi danni sono state solo le vetture. Immediatamente è stata esposta la bandiera rossa ed è stato deciso di non dare un nuovo start alla gara. La vittoria è così andata allo statunitense Todd Coleman che ha bissato il risultato di ieri, mentre a Kirchmayr è stato sufficiente giungere terzo per aggiudicarsi il titolo continentale.

Nell'atto conclusivo del Trofeo Pirelli il finlandese Luka Nurmi ha confermato la vittoria di ieri tagliando per primo il traguardo davanti al milanese Niccolò Schirò e alla campionessa europea 2021, la danese Michelle Gatting. Domani mattina si svolgeranno le gare che assegneranno i titoli mondiali di ogni categoria, mentre, sempre domani, alle 12,30 è fissato il momento clou in pista con l'esibizione delle vetture della Scuderia Ferrari di Formula 1 e delle 488 Gt vincitrici del Campionato del Mondo Endurance 2021.